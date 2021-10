Canottieri Sabazia. Ai Campionati Italiani Universitari si è conclusa la stagione agonistica biancorossa

Sei atleti universitari della Canottieri Sabazia hanno partecipato ai Campionati Italiani Universitari gareggiando però con magliette diverse.

Ludovico Spezialetti, Francesco Lai e Leonardo Sogno per il CUS Milano, mentre Giulio Vaira, Andrea Tarditi e Matteo Gerace hanno gareggiato per il CUS Genova. Positiva la prestazione di questi atleti under 23, che hanno portato a casa complessivamente 4 argenti. Per il CUS Milano Ludovico Spezialetti e Francesco Lai nel C2 1000 mt, sfiorano l’oro classificandosi al secondo posto, gli stessi atleti si ripetono nel C4 500 mt insieme ad altri atleti del CUS Milano Valerio Ventura e Marco Fatalini.

In qualità di rappresentanti del CUS Genova bella prova di Andrea Tarditi nel C1 dei 100 mt dove conquista un argento, più tardi si ripete con Giulio Vaira nel C2 500 mt. Per la cronaca si aggiudica la classifica generale il CUS Pavia, secondo CUS Roma e terzo CUS Milano. Con questa manifestazione si chiude definitivamente l’attività agonistica a livello anche internazionale e come società i primi di Novembre si riprenderà iniziando dall’attività invernale che tra le novità di programma di allenamento prevede anche il nuoto.

L’11 di dicembre presso la Sala della Sibilla, tutti gli atleti della Canottieri Sabazia saranno premiati insieme ai loro tecnici, nell’occasione sarà proiettato il video sulla gara internazionale 41° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica.