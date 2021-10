Atletica Arcobaleno. Arriva la chiamata in nazionale per Anabel Vitale e Marco Zunino

Il Settore Tecnico nazionale della Fidal ha divulgato l’elenco degli atleti convocati al raduno federale in programma dal 30 ottobre al 1° Novembre a Grosseto due portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona ed i rispettivi allenatori.

Il raduno è rivolto ai giovani atleti ed atlete di età compresa tra i 15 ed i 18 anni identificati tra le promesse dell’atletica a livello nazionale.

Parteciperanno a questo importante incontro l’ostacolista Anabel Vitale (seguita dal coach Samuele De Varti) ed il quattrocentista Marco Zunino (con il coach Franco Romano).

Entrambi gli atleti, al primo anno di categoria juniores, hanno avuto modo di mettersi in buona evidenza anche in questa stagione 2021, dopo aver vinto il titolo italiano nella categoria Allievi lo scorso anno nella Rassegna Nazionale di Rieti.

In bocca al lupo ad atleti ed allenatori per questo importante momento di valorizzazione, in vista della prossima stagione agonistica.