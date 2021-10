Basket femminile. Brutte notizie per l'Amatori Savona, profonda lesione al legamento crociato per Elena Poletti

La Società Amatori Pallacanestro Savona, a seguito dell’infortunio occorso nella gara di domenica scorsa contro Capri, comunica che la giocatrice Elena Poletti è stata sottoposta questa mattina ad accertamenti strumentali presso la struttura Olos di Savona che hanno purtroppo rilevato una profonda lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, già operato nel gennaio 2018, con interessamento del menisco.





In attesa di un riscontro medico per l’evolversi della situazione, la Società, lo Staff e tutte le compagne di squadra augurano ad Elena una risolutiva guarigione, certi di rivederla in campo nei tempi previsti e per i tanti anni a venire.





Amatori Pallacanestro Savona al contempo comunica che non ha intenzione di intervenire sul mercato per sostituire una pedina pur di così fondamentale importanza, dividendo il suo minutaggio tra le ragazze della rosa.





Forza Elena!

Forza ragazze!