Giudice Sportivo, Serie D girone A. I provvedimenti settimanali, due giornate a Bongiovanni del Bra

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 24/10/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
FLORIS ROBERTO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
DIDU MARCO (CHIERI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BONGIOVANNI FRANCESCO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DELLA VALLE GIACOMO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
COZZARI MATTIA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DAQOUNE ZAKARIA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
MARTIMBIANCO RICCARDO (BORGOSESIA CALCIO)
EMILIANO SAMUELE (HSL DERTHONA)
CALCAGNO MATTEO (LIGORNA 1922)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAPELLUPO STEFANO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
OMOREGBE BOB MURPHY (BORGOSESIA CALCIO)
SILVESTRI AMEDEO (CASALE A.S.D.)
ALVITREZ CHRISTIAN (CHIERI)
CASTELLETTO EROS (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
GEMELLI RICCARDO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
BRUSACA FEDERICO (LIGORNA 1922)
BEDETTI EDOARDO (R G TICINO)
SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)
PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
AMMONIZIONE (II INFR)
VIRDIS FRANCESCO (ASTI)
CARRARA NICOLO (BORGOSESIA CALCIO)
BREVI TOMMASO PIETRO (CASALE A.S.D.)
GIANOLA GIORGIO (CASALE A.S.D.)
GILLI FILIPPO (CASALE A.S.D.)
RICCIARDO GIOVANNI (CASALE A.S.D.)
PASTORE MARCO (CITTA DI VARESE)
GJURA KLETO (HSL DERTHONA)
DONAGGIO LUCA (LIGORNA 1922)
SILVESTRI MARCO (LIGORNA 1922)
MATERA PAOLO (SALUZZO)
BONAVENTURA ROBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
SOPLANTAI VALENTINO SORIN (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
PAPI MATTIA (VADO)
AMMONIZIONE (I INFR)
ALFIERO VINCENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
BALZO EMANUELE (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
BARBUTO VINCENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
TOS CRISTIAN (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
BRUSTOLIN SILVIO (ASTI)
RANCATI FRANCESCO DAVID (BORGOSESIA CALCIO)
CALO FEDERICO (CHIERI)
TOSI MIRCO (CITTA DI VARESE)
COULIBALY BOUBACAR (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
PAOLUZZI FILIPPO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
MONTANARI ANDREA (IMPERIA CALCIO SRL)
BERGAMELLI DARIO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
PAGLIAI GABRIELE (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
RASPA MATTEO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
STRUMBO DOMENICO (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
VUTHAJ DARDAN (NOVARA FOOTBALL CLUB SRL)
JEANTET ALEX (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
MAZZOTTI NICOLA (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
SORRENTINO ALBERTO (R G TICINO)
POPPA NICOLO (SALUZZO)
NICOLETTI LEONARDO (VADO)