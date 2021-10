Pallacanestro Alassio, settimana al via in diversi campionati, dai Senior al minibasket ecco come e' andata

La Pallacanestro Alassio ha ripreso l’attività sia con le squadre Senior targate New Basket ABC Ponente sia con il minibasket.

Ecco nel dettaglio un piccolo riassunto delle partite nella settimana:

SERIE D: Debutto in trasferta con Villaggio... Dove si paga l'emozione iniziale.

Esordio assoluto per la giovanissima compagine (nella foto gli otto under scesi in campo) targata New Basket ABC Ponente in un campionato difficile come la Serie D.

“Approccio timido e sfortunato dove i primi punti tardano ad arrivare nonostante si siano costruite buone occasioni al tiro; difensivamente siamo poco aggressivi e permettiamo agli avversari di imporre il loro gioco fluido e organizzato.

Dopo un primo quarto di rodaggio dimostriamo mentalità e carattere alzando l'intensità e la determinazione dando vita ad una partita mai completamente scontata.

Siamo ben consci che non sarà un campionato facile e che ora ci aspetta un trittico di partite molto difficili ma siamo anche consapevoli di essere in una categoria adatta alla nostra crescita.”

VILLAGGIO BK 56 - ABC ALASSIO 47 (21-7; 27-18; 45-32) ABC: Giribaldi 4, M. Manfredi 2, A. Manfredi, Mola 9, Lila, Arienti, Arrighetti 3, Noumeri, Varaldo, Revetria 22, Iaria 7. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: Una vittoria con Bordighera e un referto giallo con i colossi di Next Step Academy.

A Bordighera partita più difficile di quanto dica il risultato finale per la compagine alassina. Dopo un primo quarto concluso 5-18 per i nostri colori la gara si complica e siamo sempre a condurre la partita ma con grandi distrazioni, poca concretezza e fluidità nel gioco. Tanti spunti su cui lavorare e migliorare commenta coach Laura.

Bordighera 42 - ABC Alassio 58 (5-18; 16-29; 29-41) ABC: Manfredi M. 3, Massa, Mola 18, Fousfos 1, Lila 4, Venturini 4, Manfredi A. 7, Arrighetti 10, Giribaldi 10, Marengo 1, Iaria. All. Ciravegna.

Con Next Step Acadedemy buona prova contro una squadra che fa del fisico, dei centimetri e della rapidità i loro punto di forza. Abbiamo dato una grande prova di carattere contro una squadra molto forte anche se con qualche distrazione in alcuni momenti della partita. L'aspetto più positivo è che siamo sempre stati determinati a migliorare le situazioni e a non subire in nessuna parte del campo contro una selezione di ragazzi stranieri venuti in Italia per coltivare il sogno del professionismo.

ABC ALASSIO 51 - NEXT STEP ACADEMY 82 (8-17; 26-43; 41-62) ABC ALASSIO: Manfredi M. 5, Manzo, Mola 15, Fousfos, Lila 2, Venturini 7, Manfredi A. 2, Arrighetti 7, Giribaldi 2, Robaldo, Iaria 11. All. Ciravegna NEXT STEP ACADEMY: Stankovic, Guduric 3, Radovanovic 8, Rossi 6, Tasic 33, Lamine 12, Ognyanovic 6, Perunicic 2, Kocvara 8, Urosevic 4. All. De Mita

UNDER 17 GOLD: Con fatica... Buona la prima in trasferta a Genova.

Partita difficile quella con My Basket Genova nella prima di campionato per la compagine che ha visto l’unione dei ragazzi del 2005 e 2006: “Approcciamo bene l'incontro, soffriamo nella parte centrale andando anche sotto di 5 nel terzo quarto ma con carattere torniamo avanti e la vinciamo nell'ultimo quarto. Siamo una squadra nuova che deve ancora trovare l'amalgama in campo ma che si è già dimostrata molto coesa a livello di spogliatoio con la panchina sempre pronta a sostenere i compagni in campo.. Questo è un gran bel punto di partenza.”

MY BASKET GENOVA 56 - ABC PONENTE 60 (10-24; 28-37; 46-49) ABC: Parodi 5, Maffioli 6, Dimitriu 4, Pezzolo, Madonia, Marengo 15, Manzo 3, Hu 12, Zunino, Lazzari 1, Robaldo 14, Ricciardi. All. Ciravegna.

Nel minibasket, lo scorso fine settimana, bel triangolare amichevole tra le compagini del mondo ABC PONENTE: Bk Ceriale, Alassio e Albenga. La categoria coinvolta è stata quella Aquilotti 2011 e tutti si sono divertiti nel vero spirito minibasket: “Bella prova dei nostri 2011 e parlando a livello generale siamo contenti per l’inizio di tutte le categorie minibasket con tanti nuovi bimbi che stanno venendo a provare: le iscrizioni sono sempre aperte e chiunque può venire a provare a qualsiasi età”.