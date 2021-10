Calcio, Alassio FC. Arriva il primo punto per il presidente Ragazzoni: "Obiettivo girare a quota sette al termine del girone di andata"

L'incantesimo è stato rotto, ma in casa Alassio FC la consapevolezza di dover accelerare ulteriormente il passo è chiara e forte.

Il 2-2 con l'Ospedaletti ha fatto sì che le vespe raccogliessero il primo punto in graduatoria, in attesa di altri segnali di ripresa per il presidente Stefano Ragazzoni:

"Sicuramente dal punto di vista psicologico il pari con l'Ospedaletti può aiutare a sbloccarci - ha sottolineato il massimo dirigente giallonero - seppur resti il rammarico per aver sprecato il doppio vantaggio maturato nei primi minuti.

I nostri avversari hanno pareggiato su rigore, ne concediamo sempre troppi, e con un tiro da 30 metri, ma questo è il calcio e gli episodi sono determinanti.

Ora speriamo di fare nelle prossime due partite, con Genova Calcio e Finale, almeno due punti, per raccoglierne altri quattro contro Ventimiglia e Arenzano.

La posizione di mister Luciani? Ora dobbiamo fare sul serio, compreso l'allenatore. In molte altre piazze un tecnico dopo cinque sconfitte di fila sarebbe stato esonerato, ma gli ho confermato la fiducia e il primo risultato utile è arrivato. Ora vediamo di completare la squadra, con un centrocampista o un difensore centrale".