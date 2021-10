Calcio, Savona. L'esposto di Gianfranco Pusceddu costa un mese di inibizione e una multa al vicepresidente Marinelli

Un mese di inibizione e 150 euro di multa per il vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli, per "dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa" nei confronti del tecnico Gianfranco Pusceddu. E' questa in sintesi la sentenza del Tribunale Federale Territoriale, per la quale il dirigente biancoblu ha già annunciato ricorso in appello.

"Ci appelleremo se necessario a tutti i tre gradi di giudizio e ringrazio fin da subito gli avvocati Alessandro Sindoni di Sanremo, Matteo Melani di Imperia e Massimiliano Fantino di Cuneo".

Il dispositivo:

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composto dai Signori: Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente – Relatore) Avv. Matteo SAVIO Avv. Fabrizio FAILLACI all’udienza del 27 ottobre 2021 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO in merito al procedimento disciplinare n. 66 pf 2021/2022 avente ad oggetto: “Dichiarazioni lesive rilasciate a mezzo stampa dal Sig. Simone MARINELLI, Vice Presidente della ASD Pro Savona Calcio nei confronti dell’allenatore Gianfranco PUSCEDDU”.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara il Signor Simone MARINELLI responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, per l’effetto, gli infligge la sanzione dell’inibizione per mesi uno.

Dichiara, altresì, la società PRO SAVONA CALCIO responsabile a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Vice Presidente sig. Simone MARINELLI, e, per l’effetto, le infligge la sanzione di € 150,00 di ammenda. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.