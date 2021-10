Calciomercato, Altarese. Il nuovo portiere della squadra giallorossa è Giacomo Novello

Il comunicato:

L’USD Altarese annuncia l’arrivo di un nuovo estremo difensore. Dopo la partenza di Francesco Tallarico, passato in prestito al Sassello, toccherà a Giacomo Novello proteggere la porta del club giallorosso. Per il portiere si tratta di un gradito ritorno, visto che nelle passate stagioni ha contribuito alla salvezza dei valbormidesi in Prima Categoria.

La società vuole ringraziare Tallarico per l’impegno profuso in questo avvio di stagione e fare l’imbocca al lupo a Novello, che torna a vestire la maglia dell’Altarese a distanza di una stagione.