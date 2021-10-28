Giudice Sportivo, Eccellenza: due squalificati e due diffidati per il prossimo fine settimana

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 24/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SICILIANO SIMONE (TAGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ZUNINO JACOPO (BUSALLA CALCIO)
COPPOLA ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PONDACO STEFANO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ODASSO TOMMASO (FINALE)
BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
NEGRO ALESSIO (OSPEDALETTI CALCIO)
MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
BERTANO SIMONE (CADIMARE CALCIO)
COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)
PRATO FABIO (CAIRESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)
DE BENEDETTI FILIPPO (FINALE)
SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)
ALFANO NICOLO (PIETRA LIGURE 1956)
CORTESE ANDREA (TAGGIA)
ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
GALLO VALERIO (TAGGIA)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BEN AYECH YOUSSEF (ALASSIO FOOTBALL CLUB) I
NVERNIZZI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
PANARELLO PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)
BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
BARTOLETTI CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)
BERTAGNA EDOARDO (CADIMARE CALCIO)
DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMBROSINI ANDREA (CANALETTO SEPOR)
DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
SELIMI SAURO (FEZZANESE)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
CAPPANNELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
OLIVA MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)
PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
CHIARABINI MIRKO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
COZZI ALESSANDRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)