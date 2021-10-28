Giudice Sportivo, Prima Categoria: gli squalificati e i diffidati per le sfide del week end

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 23/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
RAVERA ALESSANDRO (MASONE)
ROSSANO MICHAEL (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA
LAMUEDRA FABIANO (TORRIGLIA 1977) 1 gara
AMMONIZIONE (I INFR)
LORIA LORENZO (MIGNANEGO)
MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)
Alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa al ddg; alla notifica del successivo provvedimento di espulsione, si avvicinava al ddg, con fare aggressivo e minaccioso, e, urlando a poca distanza dal suo viso, ripeteva l'espressione precedente per altre due volte, mentre il ddg medesimo indietreggiava di 1-2 passi. Trattenuto dai compagni, continuava a urlare la predetta espressione irriguardosa, per altre 5 volte, oltre ad un'altra ingiuriosa, mentre veniva allontanato a fatica dal tdg.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PODRECCA SIMONE (MIGNANEGO)
Espulso per doppia ammonizione, prima di uscire dal tdg, minacciava di voler colpire il ddg, cercando di andargli contro con tono minaccioso,venendo bloccato dai propri compagni di squadra.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCO ROMEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)
CILIBERTI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORROMINO GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MACCIO LORENZO (MASONE)
SORBARA MANUEL (MASONE)
ALBANESE GABRIELE (MIGNANEGO)
SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)
BISOGNI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
DE FERRARI SIMONE (SORI)
PAFFUMI NICOLO (SORI)
AMMONIZIONE (I INFR)
PISTOIA SAMUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DARIETTO MARCO (BARGAGLI SAN SIRO)
LAZZARI GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)
LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)
MOSCAMORA PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)
SPIRIO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)
GHIRLANDA FRANCESCO (CALVARESE 1923)
LAURINO THOMAS (CELLA 1956)
ORTONA GIAN BATTISTA (COGORNESE)
HOLGUIN VINCES ERWIN F. (MIGNANEGO)
ZANGLA LUCA (MIGNANEGO)
FIORUCCI ALESSIO (MURA ANGELI)
VARONE LUCA (OLIMPIC 1971)
BROLIS MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
BUSCEMA SIMONE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
STEFANINI ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)
CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)
COSTA FILIPPO (SUPERBA CALCIO 2017)
MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)
SAFIAN IBRAHIM (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 24/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
CASTELNOVESE
oltre al risarcimento del danno effettivo alla società ospitante. A titolo di responsabilità oggettiva, per il fatto dei propri calciatori, i quali, al termine della gara, durante i festeggiamenti per l'esito vittorioso della partita, danneggiavano la porta dello spogliatoio, oltre alla scrivania e al muro dello stesso.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIAPPINI MARCO (CEPARANA CALCIO)
MADDALENA UMBERTO (PRO SAVONA CALCIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CERVIA ANDREA (CEPARANA CALCIO)
TRAVI FRANCESCO (CITTA DI COGOLETO)
BALLERI DAVID (PRO SAVONA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIILLO STEFANO (BOLANESE)
JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)
KADRIJA HEROLIND (MALLARE)
NDAO CHEIKH AHMED TI (PIEVE LIGURE)
VACCA CHRISTIAN (PRA F.C.)
GUARINO SALVATORE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PAOLETTI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAGGIO MICHELE (PSM RAPALLO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)
BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)
RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)
SIBII ALEXANDRU (SAN LAZZARO LUNENSE)
SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)
PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)
NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)
LOMBARDI SAMUELE (BOLANESE)
BRIOZZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
DROMMI GIANLUCA (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)
ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)
MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)
VELONA MANUELE (FEGINO)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
PALAGI STEFANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GOBBI ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
RAIMONDI EDOARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)
REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)
DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
DEVOTO GIACOMO (PSM RAPALLO)
GENTILE MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)
FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
PERSIANI FABIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
ARLANDINI TOMMASO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARPITA ALBERTO (ALTARESE)
LESKAJ SUEL (ALTARESE)
SALANI PIETRO (ALTARESE)
UKA JULIO (ALTARESE)
GIANNINI IACOPO (ARCOLA GARIBALDINA)
GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)
CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)
CONRIERI LUCA (ATLETICO ARGENTINA)
MODESTI OMAR (ATLETICO ARGENTINA)
BIGNOLI PIETRO (AURORA CALCIO)
DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)
RIOLFO SAMUELE (AURORA CALCIO)
BALLO ZOUMANA (BOLANESE)
LUCCHERINO ANDREA (BOLANESE)
MAGGIANI SIMONE (BOLANESE)
PODENZANA THOMAS (BOLANESE)
GRAGNANO FILIPPO (BORGORATTI)
MAZZIER GINO (BORGORATTI)
BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)
CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
RIGHETTI GIANLUCA (CAPERANESE 2015)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (CARCARESE)
BASSO EMANUELE (CARLIN S BOYS)
COSTO DAVIDE (CARLIN S BOYS)
DE NICOLA FEDERICO (CARLIN S BOYS)
PALLADINO ALESSANDRO (CARLIN S BOYS)
COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)
DIMPERIO ANDREA (CASTELNOVESE)
JABRAOUI MOHCIN (CASTELNOVESE)
MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)
FEDERICI MANUEL (CEPARANA CALCIO)
KHALOUQ SAIF EDDINE (CEPARANA CALCIO)
GREZZI GIANLUCA (CITTA DI COGOLETO)
PEDEMONTE ANDREA (FEGINO)
QUARANTA MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CALABRO EUGENIO (LETIMBRO 1945)
ROMANEL DAVIDE (LETIMBRO 1945)
ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)
VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)
SAMID DANHA (MALLARE)
SIRI SAMUEL (MALLARE)
DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)
AMENDUNI ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)
ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)
BONADONNA ROCCO M. (PONTELUNGO 1949)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
PALTRINIERI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
DURANTE NICOLA (PRA F.C.)
SALVATI MATTEO (PRATO 2013)
BUI MATTEO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)
ESPOSITO MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)
VITTORI YOURI (PRO SAVONA CALCIO)
TOSCANO ALESSIO (PSM RAPALLO)
BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)
FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)
FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)
CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
FIRRARELLO ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
EL OMARI HAMZA (SAN LAZZARO LUNENSE)
FRANCHINI FRANCESCO (SAN LAZZARO LUNENSE)
STRAGAPEDE ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)
LOMBARDI MATTIA (SANTERENZINA)
PIGONI NICHOLAS (SANTERENZINA)
GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CAVICCHIOLI SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
BARDINI LUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)