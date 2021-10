Giudice Sportivo, Promozione: quattro turni a Di Lorenzo, sanzioni pesanti per la dirigenza della Veloce

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 24/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA



Euro 100,00

VELOCE 1910

A titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti, nei confronti del ddg, che hanno visto coinvolti due propri tesserati - al termine del primo tempo ed al termine della gara (questo in concorso tra loro) - uno dei quali con mansioni di addetto all'arbitro.

Euro 75,00

SERRA RICCO 1971

Per esplosione di un petardo, da parte dei propri sostenitori, in occasione della segnatura di una rete

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/12/2021

LEVO GIORGIO (VELOCE 1910)

Al termine del primo tempo, aspettava il ddg fuori dal proprio spogliatoio impedendogli di proseguire, frapponendosi tra il ddg medesimo e la porta, dicendogli che non gli avrebbe dato le chiavi; inoltre gli rivolgeva espressioni irriguardose, lo minacciava e cercava di intimorirlo mentre lo invitava ad entrare nel suo spogliatoio. Al termine della partita la situazione si ripeteva, con continue espressioni irriguardose, rivolte al ddg dalla porta del suo spogliatoio. Una volta raggiunta l'autovettura, continuava a rivolgere espressioni gravemente irriguardose al ddg, in concorso con un altro tesserato della società (sanzione aggravata in relazione al ruolo ricoperto).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021

SCORSONE EMANUELE (SOCCER BORGHETTO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2021

GIRAU ANDREA (MARASSI 1965)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 2/12/2021

FERRARO PIERO (VELOCE 1910)

Mentre il ddg abbandonava il campo e salutava il Dirigente Accompagnatore, il quale deteneva le chiavi della sua auto, si intrometteva usando espressioni critiche dell'operato del ddg. Una volta che il ddg era salito sulla sua autovettura, nella strada per uscire dal parcheggio, si posizionava sulla carreggiata per girarsi ed effettuare un gesto gravemente irriguardoso e lesivo del prestigio del ddg medesimo, rivolgendogli, altresì, un'espressione gravemente irriguardosa, in concorso con un altro tesserato della società.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

BUCCELLATO STEFANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO) (sanzione rilevata da parte di un AA).

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

IOZZI UMBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

Espulso per doppia ammonizione, dopo aver commesso il fallo relativo al secondo provvedimento di ammonizione, pestava la mano dell'avversario rimasto a terra; a fine gara, mentre il ddg rientrava negli spogliatoi, gli si avvicinava, chiedendogli di parlare e, alla replica del ddg che non vi era nulla da aggiungere, lo apostrofava con un'espressione ingiuriosa

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PESARE FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

colpiva con uno schiaffo un avversario, senza conseguenze lesive.

CERVIA RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

colpiva con uno schiaffo un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARRANCA FABIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MORDEGLIA NICOLO (CELLE RIVIERA CALCIO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

ALTAMORE MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

D APICE CORRADO (VALDIVARA 5 TERRE)

DI LEO CRISTIAN (VELOCE 1910)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)

COSTA FEDERICO (FOLLO SAN MARTINO)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

MANGINI LORENZO (REAL FIESCHI)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLO FABIO (BRAGNO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)

STRADI SIMONE (SERRA RICCO 1971)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

VACCARO RAOUL (VALLESCRIVIA 2018)

RAMPINI EDOARDO (VELOCE 1910)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

FAZIO MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO SAN MARTINO)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

GALIANO MANUEL (LEGINO 1910)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

CERRI JOAN (MAGRA AZZURRI)

SOLAR PATRIZIO (MARASSI 1965)

TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)

GAGLIARDO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

BARATTINI MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

BELATTI FABIO (VALDIVARA 5 TERRE)

DELL AMICO MATTEO D. (VALDIVARA 5 TERRE)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

GUALTIERI LEONARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BURDO EMANUELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

PEIRANO DARIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

DAMONTE FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

DELFINO TOMMASO (CELLE RIVIERA CALCIO)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)

ANTONELLI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

TRAVAGLINO NICCOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

MILONE ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

CANI ALEKSANDRO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GUARCO SIMONE (LEGINO 1910)

PERRIA STEFANO (LEGINO 1910)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

ROMANO JONATHAN (LEVANTO CALCIO)

PIETRA ALESSANDRO (MAGRA AZZURRI)

ORTELLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

DI MEO STEFANO (VALDIVARA 5 TERRE)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

DEL CIELO GIORGIO A. (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL