Il “3° Giro dei Monti Savonesi Storico” pronto ad infiammare Albenga

La prestigiosa Sala degli Stucchi del Comune di Albenga ha fatto da cornice alla conferenza stampa di presentazione del “3° Giro dei Monti Savonesi Storico”, il rally che, con la regìa organizzativa della Sport Infinity, è pronto ad infiammare la cittadina ingauna e l’entroterra savonese il 6 e 7 Novembre prossimi. La gara scatterà, infatti, alle ore 15,31 di sabato 6 dalla centralissima Piazza del Popolo, dove si concluderà il giorno seguente alle 15,02.

Nella prima giornata i Concorrenti affronteranno due prove speciali, il tratto denominato “Caso” che verrà ripetuto due volte. Dopo un riordino a Bastia, presso l'Azienda BioVio, ed un parco assistenza in Lungocenta Croce Bianca, faranno ritorno alle 19,34 ad Albenga, “cuore” del rally, per la sosta notturna lungo Viale Martiri della Libertà. Il giorno dopo, partenza alle 7,20 da Piazza del Popolo e via con altre quattro prove speciali, le mitiche “Colle Scravaion” e “Colle dei Giovetti”, ribattezzata “Il Bosco di Babbo Natale”, anche loro da percorrere due volte. Prima dell’arrivo finale, Piazza del Popolo sarà interessata anche da un riordino. In totale i concorrenti dovranno affrontare un percorso di 291,59 km. Di questi, 63,06 chilometri saranno relativi alle sei prove speciali.

Il Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, giudica così l’evento: “Il “Giro” è sport, turismo destagionalizzato, valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, è spettacolo, è tradizione, è emozione, è divertimento!” ed il Vice Sindaco, Alberto Passino, aggiunge: “Anche grazie ad iniziative come questa possiamo far conoscere la nostra splendida città da vivere a 360° e tutto l’anno.” Il Presidente di Sport Infinity, Domenico Salati, precisa: “Quest’anno la gara vedrà Albenga ancora più coinvolta ed al centro dell’evento. La Città ospiterà la partenza, l’arrivo, i diversi parchi assistenza e tutti i riordini. Un doveroso riconoscimento mi sento di doverlo riservare a tutti gli Equipaggi iscritti.”

Già numerose le adesioni finora pervenute. Il termine per inviarle scadrà l’1 novembre prossimo. Tra i piloti già iscritti anche i primi tre che hanno caratterizzato l’edizione 2019 (lo scorso anno il rally fu rinviato su richiesta del Comune di Albenga a fronte della pandemia) del “Giro dei Monti Savonesi Storico” ossia, in stretto ordine di arrivo, l’albese Sergio Mano, il vincitore, ed i locali Renzo Grossi e Gabriele Noberasco. Sarà al via anche un altro “ingauno”, l’atteso Manuel Villa, sfortunato protagonista nella prima edizione del rally. Piloti iscritti ed addetti ai lavori daranno vita, nella serata di venerdì presso la Pista di Kart Indoor di Regione Torre Pernice, al simpatico ed apprezzato Gran Premio pre gara.

Il “3°Giro dei Monti Savonesi Storico” sarà l’ultima gara del Trofeo Rally di Zona 1, comprendente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria; sarà valido anche quale penultima prova del “10°Memory Fornaca”, un’interessante serie, giunta alla decima edizione, che dopo l’ultima gara, il Rallye Elba Storico, vede in atto un bel testa a testa tra le Porsche 911 RSR di Alberto Salvini e Marco Bertinotti.

Importante la validità per la “Michelin Historic Rally Cup” e per la “Coppa 127”.

Il rally sarà seguito con servizi, interviste e collegamenti da Primocanale, l’emittente televisiva genovese in stretta collaborazione con l’organizzazione.

Info e contatti sul portale della gara, all’indirizzo https://www.girodeimontisavonesistorico.it