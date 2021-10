Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Effettuati i sorteggi, andata in casa per Andora, Savona e Speranza

A seguito del sorteggio tenutosi in data odierna presso la sede del Comitato Regionale Liguria di Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova come da Comunicato Ufficiale n. 29 del 28.10.2021, si comunica l’ordine di svolgimento degli ottavi di finale della manifestazione che si disputeranno 10 e 24 novembre 202:

Gare di Andata:

Girone A: Area Calcio Andora – Pontelungo 1949

Girone B: Pro Savona Calcio – Carcarese

Girone C: Speranza 1912 F.C. – Campese F.B.C.

Girone D: Sampierdarenese – Multedo 1930

Girone E: Mura Angeli – San Cipriano

Girone F: A.N.P.I. Sport E. Casassa – San Desiderio

Girone G: Sporting Club Aurora 1975 – Pieve Ligure

Girone H: Vincente Girone “R” – Riccò le Rondini

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente