Giudice Sportivo, Seconda Categoria: quattro turni a Episcopo dei White Rabbit

SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 23/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MANTERO ANDREA (CISANO)
MUSCIO LUCA (CISANO)
MUSCIO STEFANO (CISANO)
GALLUZZO EDOARDO (SPOTORNESE CALCIO)
LIONE MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)
SEMRY HAZEM SAID MOHA (SPOTORNESE CALCIO)
VANARA DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)
GARE DEL 24/10/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
EPISCOPO MATTEO (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
Durante lo svolgimento del gioco colpiva un avversario con un pugno alla nuca. Uscendo dal terreno di gioco sputava contro un giocatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)
CAMUSSO NICOLO (CENGIO)
SYLLA MORIFERE (MURIALDO)
CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)
SALA GIANLUCA (ALBISSOLE 1909)
VANOLI LUCA (ALBISSOLE 1909)
ALLISIARDI FABIO (BORGIO VEREZZI)
BRIOZZO STEFANO (BORGIO VEREZZI)
CRESCI FEDERICO (BORGIO VEREZZI)
MORELLI GIOVANNI (BORGIO VEREZZI)
TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)
TUNINETTI MICHAEL (BORGIO VEREZZI)
GAVACCIUTO ANDREA (CARCARESE)
SALVO SIMONE (CENGIO)
TALENTO DIEGO (CENGIO)
ZUCCHINO MATTIA (CENGIO)
DOTTA SAMUELE (DEGO CALCIO)
ELETTO ROBERTO (DEGO CALCIO)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
SPRIANO MATTEO (DEGO CALCIO)
MARENGO MICHELE (NOLESE R.G. 1946 2001)
OLIVERI ANDREA (NOLESE R.G. 1946 2001)
ABBALDO LORIS (PALLARE CALCIO)
BELLOMIA FRANCESCO (PALLARE CALCIO)
GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)
MORANDO AMATORE (PALLARE CALCIO)
GARRONE JACOPO (PLODIO 1997)
LAI DANIELE (PLODIO 1997)
PAGLIANOMICHAEL (PLODIO 1997)
VALLONE FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ROLLERO GIANLUCA (ROCCHETTESE)
ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)
CAMARA OUSMAN (SANTA CECILIA)
MARRAPODI ANDREA (SANTA CECILIA)
MOZZONE GIACOMO (SANTA CECILIA)
PELLEGRINI ANDREA (SANTA CECILIA)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
VANOLI LEONARDO (SASSELLO)
TREVISIOL PIETRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)
APICELLA NADER (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
DOMI ELVIS (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
EPISCOPO MATTEO (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
NERJAKU KLAJDI (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
NERJAKU MARIGLEN (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
PESCIO LUCA (WHITE RABBIT UNITED SSDRL)
BADJIE YUSUPHA (YEPP ALBENGA)
JALLOW SULAYMAN (YEPP ALBENGA)
KUYATEH BUBACARR (YEPP ALBENGA)