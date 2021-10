Ciclismo di ieri, oggi e domani, appuntamento il 4 novembre a Zuccarello

E’ in programma per giovedi 4 Novembre 2021 a partire dalle 17 nel Teatro Attilio Quinzio Delfino di Zuccarello, in provincia di Savona, il Convegno nell’ambito del Giro d’Italia dei Veterani dello Sport dal titolo: “Il ciclismo di ieri, di oggi e di domani”. Il programma della manifestazione, organizzata dalla sezione Veterani dello Sport di Savona con il sostegno del Coni Point Savona, prevede i saluti del sindaco di Zuccarello Claudio Paliotto, del vice presidente Unvs Savona, Carlo Colla e del delegato regionale Unvs Floriano Premoselli. Poi seguiranno gli interventi del fiduciario del Coni ed ex presidente Fci Savona Piero Zangani, di Francesca Saccu, atleta della Nazionale Under 23 ai Mondiali donne Mtb e medaglia di bronzo agli italiani Under 23 donne Mtb, di Enzo Grenno Promotore ed organizzatore partenza 2012 ed arrivo 2014 tappe Giro d'Italia ed organizzatore 'Grande partenza Liguria' 2015 unitamente ad arrivi e partenze di tappe del Giro Rosa (donne) in Liguria. Poi ancora, Mirko Celestino, commissario tecnico della Nazionale Mtb ex ciclista professionista, Felicino Vaniglia sociologo dello sport. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Pizzorno delegato provinciale del Coni Savona.