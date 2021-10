Rugby: Savona a riposo nel weekend, prima ufficiale al CarliniBollesan per il Cus Genova

Domenica appuntamento allo stadio CarliniBollesan che, ricevuta l’attesa omologazione, puo’ essere utilizzato per l’esordio casalingo stagionale del CUS Genova di Serie A, che ricevera’ l’Amatori Alghero. Curiosamente con lo stesso club isolano gli universitari genovesi giocarono l’ultimo confronto ufficiale del torneo 2019/20, in totale esattamente 623 giorni, in quanto fu poi annullato per l’arrivo della pandemia. Ieri sera, tra l’altro, è stata presentata la squadra nella rinnovata club house. All’evento hanno preso parte Stefano Bertirotti, Responsabile Seione Rugby CUS Genova, Domenico Vitetta, vicepresidente CUS Genova, Enrico Mantovani, Presidente C.R. FIR Liguria, Mauro Nasciuti, la memoria storica del CUS e Stefano Anzalone, Assessore allo Sport del Comune di Genova e Genova Metropolitana. Per quanto riguarda la Pro Recco questa domenica osserva una pausa programmata e scenderà in campo domenica 7 novembre con il Biella al CarliniBollesan di Genova. Per questo fine settimana non è prevista attività in Serie C, nell’Under 19 ed Under 15, mentre a Sanremo, al CarliniBollesan ed a Cogoleto si avrà una intensa partecipazione con l’attività del minirugby. Al Marco Calcagno di Cogoleto è prevista anche una tappa della Coppa Italia femminile a sette atlete.





SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA)

CUS Genova – Amatori Alghero (ore 12,30 Stadio Carlini/Bollesan arb. Francesco Crepaldi di Milano, g.d.l. Biagioni, Olivieri)

Biella – Promotica Centurioni

Itinera CUS Torino – ASR Milano

Parabiago – Tossini Recco

TK GROUP VII Torino (a riposo)

CLASSIFICA GENERALE: CUS Torino punti 9, I Centurioni 6, Milano e (*) Biella 5, VII Torino e Parabiago (*) 3, CUS Genova, Recco ed Alghero (**) punti 0.

(*) = partite da recuperare

SERIE C LIGURIA/QUALIFICAZIONE (II GG)

IN PAUSA

CLASSIFICA GENERALE: Savona punti 8, Union Riviera (*) punti 4, Amatori Genova 1, Spezia (*) e Province dell’Ovest punti 0.

(*) = da recuperare

UNDER 19 LIGURIA/QUALIFICAZIONE (III GG.)

CUS Genova – Pro Recco (rinviata)

Amatori Genova in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova (*) punti 5, Pro Recco e CUS Genova (*) punti 0.

(*) = test da recuperare.





UNDER 17 GIR.LIGURE/QUALIFICAZIONE (RECUPERO)

CUS Genova – Amatori Genova (MARTEDI 2/11 ore 18,30 Stadio Carlini/Bollesan)

CLASSIFICA: Province dell’Ovest punti 11, Amatori Genova (*) 9, Savona (**) 5, CUS Genova (**) 2, Union Riviera (*), Spezia 0, Pro Recco (**) - 4. (*) = Partite da recuperare





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

UNDER 7/9/11 sabato 14,30

Comunale Pian di Poma di San Remo (Sanremo, Imperia, Reds Team)

UNDER 13 sabato 16,00

Comunale Pian di Poma di San Remo (Sanremo, Imperia Reds Team)

UNDER 13 sabato 15,30 Stadio Carlini/Bollesan/GE (CUS Genova, Amatori Genova, CFFS Vespe Cogoleto, Superba Genova)

UNDER 7 sabato 9,15 Campo Marco Calcagno/Cogoleto (CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pol. CAP & S., Superba Genova)

UNDER 9/11 sabato 10.45 Campo Marco Calcagno/Cogoleto ( CFFS Vespe Cogoleto, Amatori Genova, Pol. CAP & S., Superba Genova)





ATTIVITA’ FEMMINILE

COPPA ITALIA SEVEN

Domenica 31 ottobre ore 10,30 (Campo Marco Calcagno/Cogoleto)