Calcio, Prima Categoria. La Vadese perde Matteo Marchi: "Sono cose che capitano, la squadra saprà farsi valere"

Sarà una dura assenza quella di Matteo Marchi per la Vadese, il classe 1998 ha infatti subito un brutto infortunio nel corso della sfida contro la Pro Savona, che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo:

“Ora sto meglio” – commenta il difensore – “Sono cose che succedono e ovviamente mi dispiace, ormai è capitato e non possiamo farci nulla. Sono sereno e pronto per questa nuova avventura. Avevo iniziato bene la mia stagione, avrei certamente potuto fare meglio in alcune situazioni, ma sono ancora giovane e ho ancora tanto da migliorare nel mio gioco.”

Squadra che però potrà seguire dagli spalti: “I miei compagni sono sicuro che andranno benissimo. Siamo un grande gruppo, una famiglia. Non credo sentiranno più di tanto la mia mancanza, abbiamo diversi giocatori che possono tranquillamente sostituirmi. Quello che gli voglio dire è di entrare ogni partita con la convinzione che possono vincerla, perchè per come la vedo io, contro ogni squadra del girone possono vincere, ne sono sicuro. Ma soprattutto di non pensare al mio infortunio, ma solo al campo.”