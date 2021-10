E' stata la doppietta di Romano a decidere l'anticipo della seconda giornata del girone C di Seconda Categoria.

La Carcarese B ha retto per trequarti di gara, creando anche più di un presupposto per impensierire i ceramisti, ma alla fine la qualità degli ospiti è emersa, come testimonia l'uno-due messo a segno dal numero sette ospite.

Con questi tre punti, in attesa delle gare di domani, l'Albissole sale a quota sei, mentre la Carcarese B resta ferma a quota zero.

La classifica: