Calcio, Seconda Categoria C: stasera c'è l'anticipo, alle 20:00 in campo la Carcarese B e l'Albissole

Dopo Spotornese - Cisano della scorsa settimana, questa sera un nuovo anticipo coinvolgerà il campionato di Seconda Categoria.

Alle 20:00 la Carcarese B e l'Albissole si ritroveranno al campo "Salvi" di Cengio, per disputare la seconda giornata del proprio campionato.

l'Albissole proverà a far valere i galloni di grande favorita del proprio raggruppamento, già esibiti la scorsa settimana contro il Dego, battuto 6-1. Percorso diverso invece per la seconda squadra biancorossa, istituita per dare maggiori possibilità di minutaggio ai propri elementi più giovani.

A dirigere la gara sarà il signor Garufo di Albenga, livescore su Svsport.it