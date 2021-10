Calcio, Serie D. Fossano e Pont Donnaz in campo già oggi per l'anticipo delle 15:00

Non sarà un sabato particolarmente ricco di anticipi, come accaduto già in un paio di occasioni da inizio stagione, ma il girone A di Serie D avrà comunque un antipasto non da poco a partire dalle 15:00.

Il Fossano, dopo il buon punto raccolto a Vado, cerca conferme in casa contro un Pont Donnaz ancora a caccia di una propria fisionomia dopo il ritorno in panchina di mister Cretaz.

Una sfida comunque da seguire con attenzione, il cui esito potrebbe incidere in maniera non indifferente sulle dinamiche di bassa classifica.

Livescore su Svsport.it dalle 15:00.