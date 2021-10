Calcio, Ceriale. Biolzi e i biancoblu non si fermano più: "Siamo da Conference Legaue... col Serra Riccò per giocarcela a viso aperto"

Dopo le prime quattro sconfitte consecutive era difficile ipotizzare che il Ceriale potesse in altrettanti incontri riequilibrare la situazione, ma con fiducia, pazienza e i giusti innesti, i biancoblu hanno ritrovato le zone più serene della graduatoria.

Andrea Biolzi sa che il proprio compito è ancora ben lontano dall'essere portato a termine, ma i presupposti per un campionato tranquillo sembrano poter essere concreti, ancor di più dopo il 4-0 al Bragno:

"L'arrivo di Eretta e Monaco ci ha permesso di avere più sicurezza e geometrie in fase di impostazione, aiutando anche i tanti giovani che avevamo in organico a giocare con maggior consapevolezza.

Per carità, non siamo diventi fenomeni tutti d'un colpo, ma la società con intelligenza ha posto rimedio ad alcune lacune, non facendo drammi dopo un inizio in salita. Io stesso avevo dato la disponibilità a fare un passo indietro, ma ho sentito tutto l'ambiente coeso e fiducioso attorno alla mia figura.

Ora abbiamo un bel test con il Serra Riccò, ma andremo in casa loro per giocare a calcio a viso aperto. Sono curioso di vederci alla prova contro una squadra indubbiamente ben strutturata.

In settimana ci alleneremo al meglio, come accade ormai da un po' di tempo, anche i senatori stanno dando una mano ai ragazzi a consolidare il loro processo di crescita. Oggi abbiamo rilanciato Messina, reduce dalla doppietta con la Juniores, e chi prima, chi dopo, siamo convinti di poter integrare al meglio i nostri migliori prospetti.

Obiettivi di classifica? Per ora - sorride il mister - diciamo che siamo da Conference League...".