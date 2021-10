Calcio, Prima Categoria. Il programma si dipana su tutta la giornata, tutti gli appuntamenti dei gironi A e B

Osservare l'orologio sarà fondamentale per non perdere alcun appuntamento del due gironi di Prima Categoria.

Ma, orario a parte, andiamo a vedere gli appuntamenti nei due gironi.

Nel gruppo A non ci sarà nessuna sfida incrociata tra le squadre in vetta, seppur il match sulla carta più complicato spetta al Millesimo, chiamato al derby valbormidesi, al "Fornaciari", contro l'Altarese.

Trasferte in riviera per Carcarese e Aurora, ospiti rispettivamente del Carlin's Boys e del Borghetto.

Percorso inverso per l'Atletico Argentina, attesa sul campo del Mallare, mentre il Pontelungo troverà l'Oneglia ancora a quota zero.

In fondo alla graduatoria anche la San Filippo Neri, seppur dopo due buone prove, pronta a chiudere alle 18:00 la giornata insieme all'Andora.

Passando al girone B mattinata in campo per lo Speranza : ciò significa trasferta in terra genovese contro il San Cipriano. Sveglia presto anche per Fegino - Vecchiaudace Campomorone e Sampierdarenese (l'avversaria più quotata per tenere testa al Savona) - Pra. I biancoblu scenderanno in campo invece nel pomeriggio, alle 15:00, a Campo Ligure. Gli Striscioni saranno preceduti alle 14:30 da Letimbro - Quiliano&Valleggia e Vadese - Città di Cogoleto.