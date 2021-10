Calcio, Promozione. Test Voltrese per il Soccer Borghetto, tante squadre cercano la risalita

E' sempre il Soccer Borghetto a guidare la fila delle squadre ponentine nel girone A di Promozione. seppur qualche segnale di ripresa, soprattutto il Ceriale, sta iniziando a lanciarlo.

I biancorossi di Brignoli dopo il pari interno con la Praese, non senza polemiche per la direzione di gara, ritrovano una genovese, la Voltrese, una delle formazioni più dotate dell'intero girone A.

Come detto, in forte risalita i biancoblu di Biolzi, reduci da tre vittorie consecutive e con l'obiettivo di non rallentare la corsa davanti al Bragno.

Chi ha bisogno di alzare i giri è il Legino, a secco di successi da quasi un mese, seppur l'avversaria odierna, il Celle Riviera, abbia altrettanto bisogno di punti. Un tema riproposto pari pari anche in Via dell'Acciaio - Veloce.

Trasferte nel genovesato per Camporosso e Baia Alassio, rispettivamente sui campi di Vallescrivia e Praese.

Completa il programma il derby genovese tra Borzoli e l'altra capolista, il Serra Riccò.

Livescore dalle 15:00 su Svsport.it.