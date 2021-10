Calcio, Seconda Categoria. Parte il girone A, l'intero programma dei tre gironi ponentini

Il Girone A di Seconda Categoria è stato l'ultimo campionato a prendere il via.

Oggi infatti le cinque partite in programma saranno regolarmente disputate.

Alle 15:00 via libera per FC Argentina - Riva Ligure, Real Santo Stefano - Villanovese e Ventimiglia B - Nuova Sanstevese.

Alle 18:00 i due posticipi: Polisportiva Sanremo 2000- Ceriale B e Virtus Sanremo - San Bartolomeo Cervo.

Il girone B si concentrerà invece alle 14:30. Primo impegno interno per le due esordienti, i White Rabbit e lo Yepp Albenga, rispettivamente con la Nolese e la Spotornese. Stimola non poco Priamar - Borgio Verezzi due squadre attese al vertice della classifica a fine campionato, mentre il Cisano tornerà per la prima volta al "Raimondo", contro il Varazze B, dopo la rifondazione. Alle 17:30 l'ultimo match di giornata, con Quiliano&Valleggia B - San Francesco.

Nel girone C chi vorrà rimanere agganciato al vertice dovrà subito rispondere all'Albissole, vincitrice ieri sera nell'anticipo con la Carcarese B. Il programma sarà composto praticamente solo da derby: quelli valbormidesi tra Plodio - Pallare, Cengio - Rocchettese e Dego - Murialdo, e Santa Cecilia - Sassello