Calcio, Serie D. Novara scatenato, è pokerissimo sul Vado. Gli azzurri piegano 5-0 i rossoblu

NOVARA - VADO 5-0 (20' e 51' Vuthaj, 34' e 38' Di Masi, 79' Capano)

48' finisce qua, il Novara batte 5-0 il Vado

45' lo squillo del Vado arriva al 90' Raspa è attento su Aperi

42' la partita è a un soffio dal tramonto. Gara mai in discussione al "Piola"

36' ultimo cambio per Solari, Lazzaretti lascia il campo per Cattaneo

34' CAPANO! POKERISSIMO PER IL NOVARA, 5-0 al "Piola"

30 annullato il quinto gol, sempre con Dardan Vuthaj, il centravanti albanese è stato fermato in posizione irregolare

29' Vuthaj a un passo dal tris, mischia nell'area piccola sventata dalla difesa rossoblu

26' Di Salvatore alla battuta verso la porta, sfera sul fondo

25' il neoentrato Aperi prova ad impensierire la retroguardia di casa, corner Vado

17' Solari da minuti ad Aperi, esce Lo Bosco. In campo anche Di Salvatore per Capra

14' poco da dire al Piola, sta vincendo la squadra più forte

13' Marchionni richiama anche Gonzalez, in campo anche il neoentrato Laaribi

6' SPETTACOLARE VUTHAJ, MEZZA ROVESCIATA E PALLA IN RETE. 4-0 NOVARA. STANDING OVATION AL PIOLA

5' il Novara non rallenta, subito un angolo guadagnato da Gonzalez

2' Di Masi, Agostinone e Spina richiamati da Marchionni, entrano Pereira, Vimercati e Paglino

1' Solari cambia, fuori Papi dentro Anselmo

Secondo tempo

46' squadre negli spogliatoi, assolo Novara al Piola, 3-0 all'intervallo sul Vado

46' Cirillo salva il poker del Novara, ci ha provato ancora Vuthaj

45' ci sarà un minuto di recupero

38' NOTTE FONDA PER IL VADO, DI MASI TRIPLICA. Gara in ghiaccio per gli azzurri

34' DI MASI! RADDOPPIA IL NOVARA! I piemontesi fanno subito valere la superiorità numerica

31' piove sul bagnato. Vado in dieci. Di Masi scappa verso la porta, Pantano lo ferma, rosso diretto per il centrale catanese

30' esce Costantini infortunato, al suo posto Brondi

29' il Vado prova a prendere coraggio: crossi di Capra, Lo Bosco di testa poco alto

28' calcio di punizione per il Vado, batte Costantini e sfera in angolo, dalla bandierina non sortiscono effetti positivi per i rossoblu

25' giallo per Papi, è il secondo giallo dell'incontro dopo quello comminato a Spina

20' NOVARA IN VANTAGGIO! IL SOLITO VUTHAJ NON PERDONA, NONO GOL IN ALTRETTANTE PARTITE PER IL CENTRAVANTI NERAZZURRO, BRAVO A GIRARE IN PORTA IL CROSS DI CAPANO

15' confermate le intenzioni di mister Solari. Le redini del gioco sono nelle mani dei piemontesi, ma il Vado, ben raccolto, copre bene gli spazi

10' Lo Bosco e Bonaccorsi vengono ripresi dal direttore di gara, prime schermaglie in campo

8' primissimi minuti ad alta intensità, il fallo su Capra spezza l'inerzia

3' vado in campo con il 3-5-2, in campo dal primo minuto il neoacquisto Lazzaretti

1' si parte

Primo tempo

NOVARA: Raspa, Pagliai, Bergamelli, Bonasccorsi, Di Masi, Tentoni, Vuthaj, Capano, Spina, Agostinone, Gonzalez.

A disposizione: Spadini, Vimercati, Capone, Benassi, Bortoletti, Pereira, Laaribi, Paglino, Amoabeng

Allenatore: Marchionni

VADO: Cirillo, Magonara, Pantano, Papi, De Bode, Casazza, Capra, Lazzaretti, Lo Bosco, Costantini, Gandolfo.

A disposizione: Colantonio, Nicoletti, Giuffrida, Brondi, Cattaneo, Favara, Anselmo, Aperi, Di Salvatore

Allenatore: Solari

Arbitro: Caruso di Viterbo

Assistenti: Daghetta di Lecco e Cavalli di Bergamo