Calcio, Vado. Solari non cerca alibi dopo lo 0-5 di Novara: "Abbiamo perso contro una squadra più forte, giriamo pagina in fretta"

Rendere merito agli avversari e girare pagina quanto prima.

Il Vado torna da Novara con le ossa rotte dopo il 5-0 messo a segno dagli azzurri.

Mister Solari non cerca alibi: troppo ampia la differenza tecnica e fisica vista al Piola:

"Prendere gol, andare in inferiorità numerica e perdere il proprio playmaker rappresenterebbe una mazzata per qualsiasi squadra, ma oggi non ci sono alibi da ricercare, il Novara è stato più forte di noi.

Abbiamo affrontato una squadra davvero importante, con tanti giocatori da Serie C. Impressionato? Sì, soprattutto dai loro centrali difensivi, bravi a non farti avvicinare nemmeno alla porta e da un signor attaccante come Vuthaj, fenomenale nei movimenti e davvero mai dopo anche nel recuperare palla a recupero inoltrato.

Abbiamo anche provato determinate situazioni per provare a limitarli, ma quando un cross viene fatto nel migliore dei modi, e l'attaccante si inserisce con i tempi giusti, emerge la differenza di qualità.

Come si analizza questa sconfitta? In nessun modo, si volta pagina e si torna a lavorare con più impegno di prima, mettendo la partita di Coppa con la Sanremese e il Gozzano nel mirino,

Turnover contro i matuziani? Assolutamente sì, daremo minutaggio ai giocatori che ne hanno bisogno. Oggi abbiamo rivisto Brondi e Anselmo, gestendo anche nel minutaggio Lo Bosco, Aperi e Di Salvatore. Peccato per Costantini, ha sentito pizzicare, valuteremo nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio".