Boxe, il pietrese Zambarino strappa il pass per i campionati Italiani assoluti: è medaglia di bronzo agli italiani under 26

Testa di serie del proprio tabellone (categoria 56 kg), il talento classe '00 ha esordito nella semifinale contro il laziale Gian Marco Caratelli: un incontro sfortunato per "Bombardino", sconfitto ai punti. L'occasione per il riscatto è stata comunque dietro l'angolo: nella finalina che oltre alla medaglia di bronzo metteva in palio anche per il pass per gli assoluti, Zambarino ha avuto la meglio su Jason Amato chiudendo così la trasferta romana con un sorriso.

"Ho vinto qualificandomi al terzo posto accedendo così agli assoluti - ha commentato il boxeur pietrese, tesserato per l'Ardita Boxing Club Genova, al termine della finalina - ho fatto il match che avrei dovuto fare in semifinale perché ho imparato dagli errori del giorno prima. Non sono mai stato uno di quelli che fa tutto bene subito, ma uno di quelli che ci riprova finché non ci riesce. Purtroppo in questo sport, come nella vita, i treni passano quasi sempre una volta sola: se voglio arrivare davvero in alto, devo imparare a fare prima queste valutazioni".