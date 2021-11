Calcio, Promozione. Riparte il Legino, Lorenzo Anselmo: "Stiamo recuperando i pezzi per strada. Ancora presto per guardare la classifica"

Torna alla vittoria il Legino, la squadra di Tobia batte tra le mura amiche il Celle Riviera grazie ad un ritrovato Lorenzo Anselmo. E’ dell’attaccante verdeblù la doppietta che decide la sfida e fa rilancia il club savonese:

“E’ stata una partita tosta” – esordisce il classe 1989 – “Quando sei in una situazione come la nostra ogni gara diventa complessa. Abbiamo una rosa dal grande potenziale, che però non è ancora riuscito ad esprimersi a seguito di continui infortuni, miei compresi. Era importante vincere per ritrovare la giusta fiducia, è stato fondamentale sbloccarla subito, quello ci ha dato la carica giusta per conquistare il successo.”

Squadra allestita per vincere, ma che stenta a decollare: “Come già detto è stato un avvio non facile, i troppi infortuni hanno compromesso il nostro cammino. Nonostante questo i risultati visti sul campo sono sempre stati giusti, se non abbiamo preso punti era perché fosse giusto così. Ora dobbiamo solo pensare a riprenderci, provando a recuperare pian piano tutti e ripartire al meglio, la vetta è distante solo 7 punti, un gap facilmente ricucibile.”