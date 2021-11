Calcio, Savona. La bacchettata ai genitori maleducati: "Gli insulti non trovano alcuna giustificazione, i giovani sono il futuro di tutti"

E' arrivata nel corso del pomeriggio di ieri la ferma presa di posizione da parte del Savona, attraverso i propri canali social, in merito agli avvenimenti avvenuti sabato pomeriggio. La società ha invitato i genitori dei propri tesserati a un comportamento consono, soprattutto nel corso degli incontri giovanili.

"La società Savona FBC 1907 per nome dei suoi associati, coglie l'occasione per esprimere il proprio sentimento di ferma condanna verso gli incresciosi ed inaccettabili episodi occorsi durante un incontro valevole per il campionato giovanile svoltosi in data 31.10.2021.