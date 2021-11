Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale non fa drammi: "Abbiamo perso nel finale contro una squadra organizzata come la Priamar"

Un pizzico di retrogusto amaro permane in mister Fabio Cordiale dopo la sconfitta del suo Borgio Verezzi contro la Priamar, ma a conti fatti l'allenatore rossoblu ha di che essere soddisfatto per la prova espressa contro i savonesi:

"C'è dispiacere perchè solo nel finale abbiamo ceduto il passo alla Priamar, una squadra costruita per fare un campionato di alto profilo ed essere stati in partita fino all'ultimo ci rincuora per quanto costruito nel corso dell'estate.

Il calcio è questo, alla fine gli episodi fanno pendere la bilancia da una parte e dall'altra, così come gli episodi arbitrali. Con direttori di gara giovani bisogna tenere in conto determinati errori, da una parte e dall'altra, ma fanno parte del gioco".