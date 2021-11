Calcio, Bragno. Mister Gerundo commenta l'esonero: "Deluso, c'era ancora margine per recuperare. Auguro ai ragazzi di salvarsi"

E' arrivata nella giornata di ieri la notizia dell'esonero di Mario Gerundo dalla guida del Bragno.

Com'era facile immaginare, il tecnico non ha accolto di buon grado la decisione del club, augurando comunque alla squadra di conquistare l''obiettivo salvezza.

“Non me l'aspettavo ad essere sincero, anche perchè c'era ancora margine per poter recuperare, sia i tanti infortunati, che diverse posizioni in classifica.

Il mio sostegno la squadra l'avrà comunque sempre, ai ragazzi vorrò sempre bene e auguro loro di poter comunque tagliare il traguardo salvezza a fine stagione, sperando che i quattro punti raccolti sotto la mia guida possano risultare importanti.

Anche con il Ceriale siamo stati sfortunati, gli episodi ci hanno punito e il risultato è stato più largo di quanto il campo ha raccontato”.