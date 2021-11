Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Missione rimonta per Cairese e Albenga

Calcio. Dal tardo pomeriggio alla serata inoltrata si andrà a dipanare il programma dei quarti di finale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza.

Il parco delle partite in programma si profila del tutto aperto, complice anche l'annullamento, come per i professionisti, della regola dei gol in trasferta.

In ordine cronologico, ad aprire il programma a ponente sarà Cairese - Genova Calcio.

Il 3-0 dell'andata per la squadra di Giuseppe Maisano pone i biancorossi in una forte posizione di vantaggio, ma lo stato di forma dei gialloblu, al netto del possibile turnover e come ribadito anche dal tecnico genovese, deve far mantenere le antenne alzate a Parodi e compagni. Fischio d'inizio al "Brin" alle 18:30

Margine di recupero anche per l'Albenga, sconfitta 4-2 all'andata dal Ventimiglia al "Morel". Gli ingauni dovranno quindi vincere con due reti di scarto per assicurarsi l'accesso ai quarti di finale. Il match inizierà al "Riva" alle 20:00.

Gli altri due quarti di finale saranno Rapallo Rivarolese - Fezzanese (ore 19:00, andata 1-0 per i verdi) e Campomorone Sant'Olcese - Angelo Baiardo (ore 20:00, andata 4-2 per il Campomorone).

