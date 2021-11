Calcio, Coppa Italia di Serie D. Alle 14:30 c'è Vado - Sanremese, Solari e Andreoletti mescolano le carte

Inizia oggi pomeriggio il viaggio nel tabellone a eliminazione diretta per le squadre qualificate in Coppa Italia.

I canoni di abbinamento territoriali l'hanno fatta da padrona, con il Vado e la Sanremese chiamate a scendere in campo oggi pomeriggio alle 14:30 allo stadio Ferruccio Chittolina.

Difficile, molto difficile, farsi un'idea delle formazioni che scenderanno in campo, dato che i due allenatori, Solari e Andreoletti, lasceranno spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione, tenendo anche conto dei rispettivi importanti impegni di domenica prossima in campionato: i rossoblu riceveranno infatti il Gozzano, mentre i matuziani dovranno vedersela al Comunale contro la corazzata Novara.

In casa Vado l'unica assenza scontata sembra essere quella di Costantini, uscito per infortunio proprio al "Piola", mentre dovrebbe far parte dell'undici titolare Giordano Pantano, espulso tre giorni fa.

