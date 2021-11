Calcio, Coppa Italia Promozione: il Soccer Borghetto punta alla semifinale, si riparte dal 2-0 sulla Golfodianese

Anche le squadre militanti nei campionati di Promozione conosceranno questa sera i nomi delle quattro semifinaliste.

L'unica savonese in campo sarà il Soccer Borghetto, costretto però a mantenere la guardi alta contro la Golfodianese, nonostante il 2-0 maturato all'andata.

Due gol di margine anche a favore del Follo San Martino sul Magra Azzurri, mentre il Borzoli affronterà in trasferta il Vallescrivia forte del 3-0 del primo incontro.

Situazione in perfetto equilibrio invece in Little Club James – Bogliasco, complice l'1-1 dello scorso 13 ottobre.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20:00.

In caso di parità di reti realizzate tra i match di andata e ritorno saranno disputati i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Livescore su Svsport.it.