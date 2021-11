Calcio, Mallare. Sabato sarà una giornata speciale per Samuele Caruso: "Amo la Carcarese più della mia vita, ma sabato voglio fargli capire l'errore che hanno commesso"

“Domani sarà una grande partita, ne sono sicuro. Ah no, sabato...”

Quello di Samuele Caruso è un lapsus che tradisce in maniera palese la voglia di scendere in campo contro il suo passato più importante.

Riavvolgendo il nastro, però, i primi pensieri sono per la vittoria del Mallare di domenica scorsa contro l'Atletico Argentina.

“E' stata una partita di pura sofferenza e sono contento di averla risolta con una mia rete, ma l'aspetto più incoraggiante è stata la mentalità che la squadra ha dimostrato per tutti i 90 minuti, L'Atletico Argentina è una squadra forte, con giocatori ottimi come Conrieri, Brizio e molti altri, ma con estrema umiltà e nel rispetto dei nostri limiti siamo riusciti ad avere la meglio”.







L'avventura in rossoblu non è infatti partita sui sentieri più agevoli.

“Ero pronto per trasferirmi in Lombardia, ma per motivi lavorativi sono rimasto in Val Bormida. Ho ricevuto la telefonata del presidente e, insieme a mister Alloisio, siamo partiti il 2 agosto in forte ritardo rispetto alle altre squadre del girone. Ora numericamente ci siamo, con tanti ragazzi di buona volontà ed elementi più esperti come Pistone e Siri, ma evidentemente abbiamo un gap ancora da colmare a livello di amalgama”.







Gli stimoli per il ritorno al Corrent non mancano.

“Aver saputo di non rientrare più nei piani della Carcarese non mi ha fatto evidentemente piacere, dopo 15 anni con i colori biancorossi cuciti addosso. La Carcarese è la squadra che amo come, anzi, più della mia vita. Il direttore sportivo Gandolfo, insieme alla società ha fatto le proprie scelte e non mi interessa sapere da quali motivazioni siano state dettate. Mi auguro di potergli fargli rimpiangere sul campo la decisione che hanno intrapreso, anche perchè il sogno di chiudere la carriera a Carcare, con la maglia numero 10 sulle spalle e la fascia al braccio, non si è sopito”.







C'è anche un precedente che può rendere ottimista Caruso, almeno a livello di cabala.

“Quando è stato inaugurato il primo sintetico del Corrent realizzai la prima rete nell'amichevole con il Genoa e chissà che non avvenga anche sabato sul nuovo manto di gioco.

Affronteremo comunque una squadra fortissima e mi farà un effetto particolare vedere Alloisio sulla panchina del Mallare, Marco Zizzini come avversario, che per me è come un fratello, e Loris Chiarlone a guidare i biancorossi.

Insieme abbiamo dato una mano importante a Carlo Pizzorno per la rinascita del club, penso ad esempio al mio impegno con gli Allievi, e mi gratifica sapere di aver contribuito a rilanciare un percorso che nel corso degli anni si è andato mano a mano a rafforzare.

La Carcarese è di tutti e il mio cuore sarà sempre biancorosso, ma sabato proverò a convincerli di aver sbagliato le loro valutazioni”.