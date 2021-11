Calcio, Vado. Arriva Aldo Spinelli, l'imprenditore genovese sosterrà come sponsor il club del presidente Tarabotto

La prima visita al Chittolina è avvenuta nel corso dell'estate e già all'epoca qualche rumor era circolato.

Oggi però è arrivata la conferma: Aldo Spinelli entra nel Vado. Non con un impegno dirigenziale diretto, come avvenuto con Genoa e Livorno, ma come sponsor di altissimo profilo.

"Siamo onorati della fiducia che ci ha affidato un imprenditore e un dirigente calcistico di altissimo profilo come Aldo Spinelli - ha dichiarato il presidente Franco Tarabotto - significa che qualcosa di buono abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni a livello di strutturazione societaria. L'auspicio è che questa crescita, con il sostegno di Spinelli, possa proseguire anche in futuro".