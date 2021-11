Basket giovanile: Finale Ligure ha accolto il Tournament Libertas Liguria

Sabato 30 Ottobre si è svolto al Palazzetto dello Sport di Finale Ligure, il primo U14 Tournament promosso da Libertas Liguria Pallacanestro.

Vi hanno preso parte 4 squadre delle ASD Finale Basket Club, Ra. Na. Bordighera e Pallacanestro Alassio, con due formazioni.

È stato un pomeriggio inteso in cui, attraverso il gioco della Pallacanestro, i 47 giocatori scesi in campo, si sono divertiti, confrontandosi sportivamente con i loro coetanei e dimostrando notevole passione per questo sport, al pari dei loro allenatori, Sandro Morando (Finale B.C.), Larissa Smorto ( Ra.NA.BO.), Laura Ciravegna e Fabio Devia ( P. Alassio), ai dirigenti della società ospite Finale Basket Club, delle squadre partecipanti e al pubblico intervenuto, seppur ridotto per le conosciute restrizioni Covid.

Un plauso al sig Pietro Castellazzi di Finale Ligure, che ha arbitrato con imparzialità ed equilibrio, le 4 partite del torneo, egregiamente coadiuvato nelle due finali, dal sig. Alberto Manni di Finale Ligure

Dal punto di vista agonistico U14 Tournament Libertas Liguria Pallacanestro, svolto con un’adeguata formula dei tempi di gioco, nella finale per il 1° posto ha visto prevalere Alassio A contro Alassio B, mentre per il 3° posto Finale B.C. ha prevalso su RA. NA.Bordighera.

Soprattutto è stata una giornata all’insegna del benessere psicofisico di tutti i partecipanti, sia i più esperti sia chi ha iniziato da pochi mesi, che oltre alla medaglia al collo, sono tornati a casa con il sorriso e la voglia di continuare a giocare a Pallacanestro.

Libertas Liguria Pallacanestro ha in programma per l’anno sportivo in corso 2022/22, numerose altre iniziative dedicate alla promozione del gioco della Pallacanestro.

Il prossimo appuntamento in programma è la prima tappa del Minibasket Challenge Libertas Liguria che si svolgerà Sabato 13 Novembre a Savona al Palazzetto dello Sport dalle 1500 alle 18.00.