Calcio. Domenico Mendolia entra nei quadri dirigenziali del Golfodianese, è il nuovo presidente onorario

E' un colpo importante per il rafforzamento della compagine societaria quello annunciato pochi minuti fa dalla Golfodianese.

Il club del presidente Muca avrà infatti nei propri quadri dirigenziali Domenico Mendolia, nominato presidente onorario:

"Nuovo ingresso nelle fila dirigenziali dei giallorossoblù, dopo 45 anni di operativo nella Juventus F.C. - si legge nel comunicato - già assiduo frequentatore delle cittadine del Golfodianese, Domenico Mendolia diventa il nuovo Presidente Onorario al fianco del Presidente Denis Muca per continuare a far crescere la società in lustro e prestigio e raggiungere gli obiettivi che merita.

Avanti Giallorossoblù!"