Giudice Sportivo, Prima Categoria gli squalificati e i diffidati nei gironi A, B, C e D

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SUPERBA CALCIO 2017

A titolo di responsabilità oggettiva,per il comportamento del proprio Dirigente Addetto all'arbitro, il quale non ha ottemperato alla richiesta del ddg a far lasciare la zona riservata sgombra e non raggiungibile da estranei, favorendo in tal modo gli eventi che hanno costretto il ddg medesimo a sospendere temporanea la gara per 8'.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021

SAFFIOTTI GIUSEPPE (SUPERBA CALCIO 2017)

Per non aver ottemperato alla richiesta del ddg a far lasciare la zona riservata sgombra e non raggiungibile da estranei, favorendo in tal modo gli eventi che hanno costretto il ddg medesimo a sospendere temporanea la gara per 8'.

AMMONIZIONE (I INFR)

FAZIO DIEGO (OLIMPIC 1971)

MANGINI ALESSIO (TORRIGLIA 1977)

ALLENATORI

SQUALIFICA 3 GARE

GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

Trovandosi davanti alla propria panchina, ritardava la ripresa di gioco a seguito di una rimessa dalla linea laterale della squadra avversaria trattenendo il pallone tra le mani e impedendo ad un calciatore avversario che si apprestava a riprendere il gioco di entrarne in possesso. In seguito usciva dal recinto di gioco aprendo il cancello che si trova dietro alla panchina sulla quale sedeva e di fronte agli spogliatoi anziché utilizzare il tunnel dedicato che porta direttamente all'interno degli stessi arrivando da dietro; davanti agli spogliatoi trovava una decina di persone non identificabili provenienti dalla tribuna (questo nonostante, prima dell'inizio della gara, il ddg avesse invitato l'addetto all'arbitro a lasciare la zona sgombra e non raggiungibile da estranei) con le quali iniziava a discutere animatamente per diversi minuti. A seguito di ciò, le persone presenti all'interno del recinto di gioco si spostavano in massa verso il cancello suddetto, senza uscire, per assistere agli eventi, costringendo il ddg a sospendere temporaneamente la gara per otto minuti, in attesa del termine del parapiglia e del riassestamento sulle relative panchine e sul terreno di gioco delle persone presenti all'interno del recinto di gioco.

AMMONIZIONE (II INFR)

SARPERO CARLO (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARODI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LUVOTTO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

AKKARI SEDKI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959) (sanzione attenuata per la provocazione)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOSCAMORA PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

CIPRIANI MIRKO (MURA ANGELI)

STAFASANI DANIELE (SAN DESIDERIO)

CHESSA FEDERICO (TORRIGLIA 1977)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

URSO ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

AMMONIZIONE (III INFR)

SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

PISTOIA SAMUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

SPIRIO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

LAURINO THOMAS (CELLA 1956)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANESE 1919)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

ZANGLA LUCA (MIGNANEGO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRANCA RENATO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

TROCINO NICOLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

FRANCESCHINI MARCO (CA DE RISSI SG)

COSTANTINO DAVIDE (CORNIGLIANESE 1919)

GASTALDO FRANCESCO (CORNIGLIANESE 1919)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

ZANGANI FILIPPO (MAROLACQUASANTA)

BIZZARRI SAMUELE (MIGNANEGO)

GALLUZZO LUCA (MIGNANEGO)

MAGGIALI JACOPO (MIGNANEGO)

ZIZZI MARCO (MIGNANEGO)

SAMPAOLI FEDERICO (MURA ANGELI)

ARCIDIACONO ALESSIO (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

VARGIU MAURIZIO (OLIMPIC 1971)

BENNATI GUIDO (SAN DESIDERIO)

CAPURRO EDOARDO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

REPETTO ALBERTO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BARBIERI ALESSANDRO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

SAVALLI LOPEZ GIORGIO (SUPERBA CALCIO 2017)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)

MOLINARI PAOLO (TORRIGLIA 1977)

GARE DEL 31/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

COGORNESE A titolo di responsabilità oggettiva, in quanto, a gara terminata, mentre il ddg si accingeva a recuperare la propria auto, incontrava due persone non presenti in lista, ma riconducibili alla società in quanto aventi lo stemma di tale compagine sul giubbotto, presso le proprie auto. Uno di loro, iniziava a proferire insulti nei confronti del del ddg e successivamente lo inseguiva in maniera minacciosa fino a quando il ddg medesimo non gli intimava di smetterla. A quel punto la predetta persona si toglieva la giacca e tentava il confronto faccia a faccia, con l'intenzione di alzare le mani nei confronti del ddg, venendo, peraltro, immediatamente fermato dall'altra persona che si trovava con lui che riusciva, con molta forza, ad allontanarlo dal ddg (sanzione ridotta per il fattivo intervento di uno dei due)

Euro 75,00 BORGHETTO 1968 Per non aver ottemperato all'obbligo di non far accedere persone non autorizzate alla zona riservata, in quanto uno spettatore non in distinta che vestiva la tuta di rappresentanza della società, che già prima dell'inizio della gara si aggirava nella zona dello spogliatoio della società, al momento del secondo gol della squadra di casa, entrava in campo per esultare con i giocatori.

Euro 75,00 PIEVE LIGURE Per il comportamento di alcuni sostenitori che, dal 30' del 2º t. e fino al termine della gara rivolgevano al ddg reiterate espressioni ingiuriose ed una di stampo discriminatorio.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2021

LASIO LUCA (ALTARESE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2021

PIEGARI GABRIELE (CALVARESE 1923)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/11/2021

ROSSINI GIANNI (COGORNESE)

SQUALIFICA FINO AL 11/11/2021

GALLITTO PAOLO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

SQUALIFICA

1 GARA

RATTALINO SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUTTI GIOVANNI (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)

BALLERI DAVID (PRO SAVONA CALCIO)

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLF.)

AMMONIZIONE (I INFR)

SASSU PAOLO (ATLETICO ARGENTINA)

RATTALINO SIMONE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

GUERRINI SIMONE (PIEVE LIGURE)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg espressioni irriguardose ed ingiuriose; una vota uscito dal tdg si posizionava dietro la panchina continuando a rivolgere espressioni ingiuriose ed irriguardose al ddg medesimo, unitamente a reiterate proteste nei suoi confronti. Al termine della gara entrava sul tdg e dirigendosi con fare minaccioso verso il ddg, gli rivolgeva espressioni di stampo discriminatorio

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FORTIN SEBASTIANO (CARLIN S BOYS)

Rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa di stampo discriminatorio

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Dopo aver commesso un intervento falloso, a gioco fermo, reagiva andando testa a testa con un avversario spintonandolo più volte, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

SETTIMELLI STEFANO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

BALLABENE ANDREA (SAN BERNARDINO SOLF.)

BROLIS MATTEO (SAN BERNARDINO SOLF.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

COSTO DAVIDE (CARLIN S BOYS)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

GHIRLANDA ALESSIO (COGORNESE)

BENINI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

BRUNI GIACOMO (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

SANTELIA MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

CINI MATTIA (SANTERENZINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)

Al termine della gara colpiva un avversario con un uno schiaffo al volto, senza conseguenze lesive

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

RASPOLINI ALESSIO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

DROMMI GIANLUCA (BORGORATTI)

D AMELIO NICOLO (CALVARESE 1923)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SIRI MASSIMO (CITTA DI COGOLETO)

STEFANZL ROMAN JAVIER (PRO SAVONA CALCIO)

FEDERICI ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

CAPITANI FRANCESCO (ARCOLA GARIBALDINA)

POLETTI ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

CALVINI GIACOMO (ATLETICO ARGENTINA)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

DIMPERIO ANDREA (CASTELNOVESE)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

ORTONA GIAN BATTISTA (COGORNESE)

MARCENARO ALESSIO (FEGINO)

SAMID DANHA (MALLARE)

ROVERE GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)

BOERO ALESSIO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

COZZANI LUCA (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

OLIVERIO CRISTIAN (PRA F.C.)

LAMONICA ANDREA (PRATO 2013)

DI CARLO SAVERIO (PSM RAPALLO)

DOCIFLAVIO (PSM RAPALLO)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

VAROSIO LUCA (SAN BERNARDINO SOLF.)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

VENNERI CATALDO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

DOLCINO LUCA (APPARIZIONE FC)

CELAJ XHEKLANDO (ARCOLA GARIBALDINA)

BRIZIO GIORGIO (ATLETICO ARGENTINA)

CALVINI DAVIDE (ATLETICO ARGENTINA)

CELOTTO LUCA (ATLETICO ARGENTINA)

RUSSO GIANLUCA (ATLETICO ARGENTINA)

VIEL LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

MUCA ALESSIO (AURORA CALCIO)

CABIATI CARLO (BORGHETTO 1968)

CANCIANI NICHOLAS (BORGHETTO 1968)

DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

LO VETERE GIANMARIA (BORGHETTO 1968)

SIMONASSI ALBERTO (BORGHETTO 1968)

BERNACCA SIMONE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ABELI DANIEL (BORGORATTI)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

ARATA LORENZO (CALVARESE 1923)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

GIGLIO ANDREA (CARLIN S BOYS)

MESSINA ANTONIO (CARLIN S BOYS)

MUCCIO FRANCESCO (CARLIN S BOYS)

ORLANDO WALTER (CARLIN S BOYS)

BRAGAZZI FILIPPO (CASTELNOVESE)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

MERLO LUCA (COGORNESE)

QUARETTI LUCA (COGORNESE)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

BERNARDO LUCA (FEGINO)

LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

CERATO LUIGI (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

CARUSO SAMUELE (MALLARE)

FOGLINO CHRISTIAN (MALLARE)

GILLARDO RODERIC (MALLARE)

TORRINI LORIS (MALLARE)

CAMPELLO MATTEO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

FILIBERTO DANIELE (ONEGLIA CALCIO)

LONGO ETTORE (ONEGLIA CALCIO)

CAGETTI MICHAEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

NARDO EDOARDO (PIEVE LIGURE)

GARIBIZZO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

FASCIOLO MATTEO (PRATO 2013)

DI ROCCIA DANIELE (PRO SAVONA CALCIO)

FANCELLU FABIO (PRO SAVONA CALCIO)

SPALTRO ELIAS (PRO SAVONA CALCIO)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

POGGI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BERNARDI SIMONE (RIESE)

BERTANI DANIELE (RIESE)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

RAFFO NICOLA (RIESE)

SADIK MARWANE (RIESE)

CUNEO GABRIELE (SAMPIERDARENESE)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

PUGLIESE ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

DAGNINO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

PIETRAPERZIA ANDREA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

DE VECCHI ALBERTO (SAN CIPRIANO)

ARDOINO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

PIU NICCOLO (VADESE CALCIO 2018)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

GUALDI ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PISANI SAMUELE (VECCHIAUDACE CAMPOM.)