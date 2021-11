Calcio: il dianese Flavio Bianchi segna il primo gol in Serie A! La sua rete nel finale di Empoli-Genoa regala il pari ai Grifoni

Al minuto 89 di Empoli-Genoa, il dianese Flavio Bianchi ha segnato la sua prima rete in Serie A che decreta il definitivo 2-2. Passaggio di Caicedo e sinistro all'incrocio per il giovane attaccante che salva momentaneamente la traballante panchina del tecnico Ballardini.

Bianchi è cognato del centrocampista imperiese, ora al Vado, Nicholas Costantini. Calcisticamente ha mosso i primi passi nella Golfodianese prima di passare al Genoa quando aveva undici anni. Fatte tutte le trafila giovanili in rossoblu, ha indossato la maglia della Lucchese nella scorsa stagione, in Serie C.

Diventando il capocannoniere della squadra toscana con 13 centri.

Nella scorsa estate è stato al centro di varie trattative con squadre di Serie B decidendo poi di rimanere al Genoa per giocarsi le sue chances nella massima categoria. Dopo l'esordio in Serie A, a settembre contro l'Inter, nel prestigioso stadio 'San Siro', alla terza presenza è arrivato finalmente il primo gol.

L'ennesimo fiore all'occhiello per il lavoro dello spotornese Michele Sbravati, il cui lavoro al settore giovanile del Genoa ha permesso ai rossoblu di schierare questa sera sette giocatori cresciuti nel vivaio: lo stesso Bianchi, Ghiglione, Sturaro, Rovella, Criscito, Ghiglione e Kallon.

Nel dopo-gara, ai microfoni di DAZN, Flavio ha dichiarato:" Dedico il gol alla mia famiglia che mi è sempre stata vicino. Non ho ancora realizzato ciò che ho fatto, sono davvero felice. Ringrazio tutti i miei compagni."