Andrea Tinti è arrivato a Vado Ligure.

Il neo difensore centrale rossoblu ha infatti trovato l'accordo con la società del presidente Franco Tarabotto.

L'ingaggio del centrale classe 1999, proveniente dal Nereto, presentato insieme a Jonathan Lazzaretti, non è l'unica operazione in ingresso che sta studiando il ds Luca Tarabotto, tanto che nella prossima settimana non sono escluse ulteriori novità.

In uscita il terzino Thomas Zanchetta, per il quale è stato risolto il prestito con la Triestina.