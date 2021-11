Calciomercato, Vado. Sul taccuino c'è il difensore Andrea Tinti

La coperta è corta in difesa e il Vado si sta adoperando per trovare almeno un rinforzo, non è escluso due, per il pacchetto arretrato di mister Solari.

Il primo nome emerso è quello di Andrea Tinti, centrale classe 1999 proveniente dal Nereto.

Il giocatore nativo di Roma è ben strutturato fisicamente ed ha mosso i primi passi proprio nel settore giallorosso capitolino, a cui sono seguite le esperienze alla Ternana, al Latina, al Seregno e all'Agnonese.

Possibili sviluppi potrebbero arrivare nel corso del pomeriggio.