Karate. Arriva il bronzo ai Campionati Italiani Esordienti per Alice Calcagno

Per la giovane campionessa biancorossa non sono mancati i complimenti per il grandissimo risultato ottenuto da parte delle istituzioni della Polisportiva Quiliano, tra cui il presidente Aureliano Pastorelli e il presidente della sezione karate Rodolfo Fersini nonché direttore tecnico e maestro benemerito.

Questo il commento di Roberto Calcagno, insegnante di Karate della Polisportiva Quiliano nonché papà di Alice, che ha accompagnato i ragazzi a Roma Ostia: "Sono terminati i campionati italiani ad Ostia. Abbiamo ottenuto uno splendido podio nazionale con Alice che ha conquistato la medaglia di bronzo. Complimenti anche a Carlo Ferraris, Lucrezia Manzo e Riccardo Di Adamo che si sono comunque fatti valere nelle loro rispettive categorie. Torniamo a casa orgogliosi e questa medaglia la condividiamo con tutti gli altri insegnanti: Rodolfo Fersini, Massimo Terragno, Sergio Gaggero, Gianni Dameri, Attilio Stoppa e Ghienadi Fersini per tutti i sacrifici fatti insieme, a Ivonne Gioacchino per tutti i preziosi consigli e gli innumerevoli arbitraggi, a Vilma Calvini della Polisportiva Quiliano per la sua disponibilità, ai genitori per la pazienza che avete avuto ma soprattutto a tutti i ragazzi che si allenano e sudano insieme e che hanno contribuito a questo risultato."