Calcio, Bragno. Domani l'esordio di Fabrizio Monte: "Le difficoltà non siano un alibi, partire al meglio ci darebbe una grossa mano"

Inizierà domani pomeriggio contro il Via dell'Acciaio la nuova avventura in panchina per Fabrizio Monte.

L'ex tecnico di Quiliano e Loanesi avrà la difficile missione di portare in salvezza il Bragno, ma ottimismo e fiducia non fanno difetto all'allenatore savonese.

In settimana è arrivato il primo approccio con la squadra, ma tra poche ore si scenderà subito in campo per i tre punti.

"Ho trovato un gruppo logicamente demoralizzato per i risultati ottenuti - ha esordito Monte - ma comunque ben preparato e allenato.

L'infermeria purtroppo è affollata e ci vorrà un po' di tempo per recuperare tutti gli effettivi, ma ciò per noi non dev'essere un alibi, serve fin da subito lo spirito giusto per muovere la classifica.

La sfida di domani è sicuramente importante, dato che ci permetterebbe di iniziare la settimana dei nuovi allenamenti con il morale alto e una graduatoria ovviamente migliore".

Gli interventi sul mercato non mancheranno.

"E' una rosa che va numericamente arricchita, anche con un pizzico di esperienza per aiutare i ragazzi più giovani. Ho visto tanti giocatori, provenienti dal Settore Giovanile della Cairese, sicuramente di buona prospettiva. Dovremmo recuperare Puglia è già questa per noi è una buona notizia. Di Martino? Da lui passa una buona percentuale delle nostre possibilità di salvezza, è un ragazzo che ha i colpi per poter essere determinante in qualsiasi momento della partita".

Il punto sulle idee da applicare in campo.

"Il nostro terreno di gioco dovrà essere il punto di forza. E' in discrete condizioni, non ottime, ma il "Ponzo" rappresenterà il nostro crocevia verso la salvezza.

Poi è chiaro che punterò a proporre come sempre un calcio tecnico e aggressivo, in partita e durante gli allenamenti, ma ovviamente con la dovuta gradualità".

L'ultimo appunto è per il club e i vicini di casa.