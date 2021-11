Calcio, Eccellenza. Alle 18 si apre la nona giornata, in campo Finale e Alassio FC

Partirà oggi pomeriggio il percorso della nona giornata del girone A di Eccellenza.

Per essere più precisi nel tardo pomeriggio, dato che l'anticipo tra Finale e Alassio FC prenderà il via alle ore 18:00.

Una partita dalla valenza non indifferente per entrambe le squadre, dato che i giallorossi dovranno dare un segnale dopo la netta sconfitta (0-4) in casa della Cairese e ripuntellare la propria graduatoria per mantenere l'orbita almeno del quinto posto.

Dall'altra parte del campo ci saranno le vespe di Luciani che, dopo un inizio di stagione tutto in salita, sono riuscite a imporre il pareggio all'Ospedaletti e alla Genova Calcio. I gialloneri dovranno però rinunciare a due dei loro giocatori più esperti, come Oumaoro Loulibaly e Stefano Pondaco, rispettivamente in infermeria e in "castigo" dal Giudice Sportivo.

A dirigere l'incontro sarà Lorenzo Albanese di Chiavari.

