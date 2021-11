Calcio. Prima Categoria A: la Carcarese resta a punteggio pieno, battuto 4-2 il Mallare nell'anticipo

CARCARESE - MALLARE 4-2 (18' Caruso rig., 22' Bonifacino, 36' Manti, 50' Brovida, 54' Kadrija H., 75' Moresco)

94' finisce qua! La Carcarese fa suo l'anticipo, battuto 4-2 il Mallare

92' ultimo cambio per il Mallare, entra Mileto per Foglino

90' saranno quattro i minuti di recupero

90' H. Torrini vicino alla doppietta, colpo di testa questa volta meno angolato, Giribaldi blocca

90' S. Siri non ce la fa, entra Torrini.

85' c'è spazio anche per Canaparo, l'esterno offensivo in campo al posto di Alò

80' dieci minuti alla fine, la Carcarese è vicina al quarto successo in altrettante partite

76' cambio per Chiarlone, esce Brovida, entra Revello, sulla corsia laterale scala Alò

75' E' INFATTI C'E' IL 4-2! IL TAP IN DI MORESCO PONE NUOVAMENTE LA CARCARESE IN UNA POSIZIONE DI DOPPIO VANTAGGIO!

73' i padroni di casa sembrano aver superato il momento di difficoltà, riproponendosi nella trequarti ospite

69' secondo cartellino per Ilario Genta, allontanato dalla panchina

66' destro dai venti metri di Alò alto, la Carcarese prova ad alleggerire la pressione

65' Volga per Zizzini, mischia la carte Chiarlone per l'ultima parte di gara

56' si riaccende la gara dopo il rosso a Orcino e la rete dei rossoblu, momento di appannamento per i padroni di casa

54' IL 3-2 DEL MALLARE! Incornata vincente di H. Kadrija, bravo ad impattare con il tempismo giusto la punizione dalla trequarti di Caruso.

52' CARCARESE IN DIECI UOMINI, SECONDO GIALLO PER ORCINO

50' BROVIDA! CALA IL TRIS LA CARCARESE! L'attaccante biancorosso, a tu per tu con Kadrija, sigla il 3-1 con un piattone rasoterra che si insacca nell'angolino, strada in discesa per gli uomini di Chiarlone.

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce dopo tre minuti di recupero il primo tempo, conduce la Carcarese 2-1 sul Mallare

41' ammonito Orcino, primo giallo del match

40' nel Mallare entra Siri S. al posto di Aziz

38' alza i ritmi in questa fase la squadra di Chiarlone, che sta cercando di dare una sterzata decisa al match

36' MANTI! CARCARESE IN VANTAGGIO! Colpo di testa vincente del numero nove biancorosso, bravo a girare in porta il cross dalla sinistra di Orcino. 2-1 il nuovo parziale

31' resta a terra dopo un colpo al viso Moresco, che sembra comunque in grado di proseguire la gara

30' mezz'ora sul cronometro, situazione di parità al "Corrent": più che Carcarese che Mallare fin qui, ma i rossoblu cercano di far male in ripartenza

22' IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! BONIFACINO! Punizione di Brovida dalla corsia mancina, perfetta torsione aerea del terzino biancorosso e pallone in fondo al sacco alla sinistra di Kadrija

18' CARUSO SPIAZZA GIRIBALDI DAL DISCHETTO, E' AVANTI IL MALLARE! 0-1 al "Corrent", doccia gelata per la Carcarese

17' RIGORE PER IL MALLARE: sgambettato Foglino all'ingresso dei sedici metri, nessun dubbio per il direttore di gara

16' Mallare pericoloso in ripartenza con Caruso, provvidenziale l'intervento in scivolata di Croce che sbarra la strada al numero dieci rossoblu

14' biancorossi vicini al vantaggio: perfetto cross di Vero dalla destra, girata di prima del solito Zizzini che sfiora l'incrocio

9' punizione di Zizzini dai venticinque metri, traiettoria insidiosa che si spegne di poco alta con Kadrija fermo al centro dei pali

7' padroni di casa che cercano di prendere subito il comando delle operazioni, la squadra di Alloisio cerca di chiudere bene tutti gli spazi

1' si parte! Divisa biancorossa per la Carcarese, Mallare in completo rossoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Giribaldi, Vero, Bonifacino, Croce, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, Manti, Zizzini, Brovida

A dispozione : Briano, Concas, Canaparo, Gjoka, Mombelloni, Pera, Revello, Reale, Volga.

Allenatore : Chiarlone

MALLARE: Kadrija A., Aziz, Bogliacino, Gillardo, Torrini, Pistone, Fornara, Sahid, Foglino, Caruso, Rodino

A disposizione: Celestini, Serrano, Mileto, Torrini, Siri M., Siri S., Kadrija H.