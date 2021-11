Calciomercato. La Spotornese trova nuova linfa, tesserato Francesco Merlo. Stasera alle 21:00 l'anticipo con il Quiliano & Valleggia B

"Ringrazio Costantino Spiros, Giampaolo Iovino e mister Fabio Tobia per avermi segnalato alla Spotornese. L'impatto con la squadra e con mister Luca Calcagno è stato subito positivo e penso ci siano tutte le possibilità per disputare una buona stagione. Un ringraziamento speciale va anche ad Andrea Cossu, che mi sta dando una grande mano nel migliorare la condizione atletica. Con lui e Andrea Russo Artimagnella saremo di fatto tre ex nella sfida di questa sera.

Sono contento di ripartire proprio dalla mia ex squadra, il Quiliano, con l'auspicio di poter iniziare questo nuovo percorso nel migliore dei modi. Come sempre non mancheranno da parte mia grinta, corsa e impegno, per sostenere la squadra nel corso della stagione".