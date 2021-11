Pallavolo, Serie C. Il VBC Savona pronto a confermarsi, Lucio Coco: "Un mattoncino alla volta per fare qualcosa di importante"

Una VBC Savona che parte nel migliore dei modi in questo campionato di Serie C e che questa sera sarà impegnata sull’ostica dopo dell’AVIS Finale per la seconda giornata. Facendo un passo indietro è il libero Lucio Coco a ripensare a quanto fatto sabato scorso:

“Conquistato due punti molto importanti, contro una buona squadra, ci mangiamo le mani per non aver chiuso subito la gara e portata a casa il bottino pieno. E’ mancata forse quella concentrazione delle grandi squadre, ma siamo un gruppo con molti elementi nuovi e questo fa sì che dobbiamo ancora conoscerci bene. La vittoria ci ha aiutato moltissimo ad amalgamarci ancora di più, negli allenamenti questa unione si sta vedendo sempre di più, sintomo di un gruppo che si sta creando. Veder tanto pubblico sugli spalti ci ha reso davvero molto felici, il lavoro di Daniela Giaccardi si sta vedendo, sta cercando di riportare la giusta attenzione sulla pallavolo maschile per una Serie C che a Savona mancava da molti anni.”

Quest’oggi si torna di nuovo a giocare: “Ci siamo allenati bene, con la giusta determinazione per fare una buona gara. Sappiamo della forza dei nostri avversari, li abbiamo affrontati un mesetto fa in allenamento e sappiamo cosa aspettarci. Noi dobbiamo puntare alla permanenza nella categoria, per noi sarà importante portare a casa qualcosa, perché è con ogni mattoncino che mettiamo che possiamo costruire qualcosa di buono. Abbiamo sicuramente tanto da lavorare, ma con la grinta, l’entusiasmo, ma soprattutto la fame di vincere possiamo rendere la vita difficile a tutti.”