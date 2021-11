Calcio, Prima Categoria. Fuori i secondi per Savona - Sampierdarenese. Aurora e Pontelungo chiamate a rispondere alla Carcarese

Giornata da tenere davvero in considerazione in Prima Categoria, per i numerosi incroci da tenere in considerazione.

Partiamo dal girone B, dove il Savona affronterà alle 14:30 l'unica squadra che nelle prime 5 giornate di campionato ha tenuto testa ai biancoblu: la Sampierdarenese. Una sfida importante sì a livello di graduatoria, ma anche sotto l'aspetto mentale sia per gli Striscioni che per i genovesi.

Nel corso della mattinata l'unica savonese in campo sarà la Letimbro in casa della Vecchiaudace, oltre a loro fischio d'inizio anche per Pra - Fegin e Città di Cogoleto - Campese.