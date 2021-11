E' botta e risposta totale. tra Savona e Sampierdarenese: "Società senza valori e rispetto per gli avversari. Le scuse vengano rivolte ai nostri tifosi"

A pochi minuti dal comunicato del presidente della Sampierdarenese, Roberto Pittaluga, è arrivata la controreplica del Savona, pronta a richiedere a sua volta le scuse da parte della società genovese. Un botta e risposta costante al temine di una partita ricca di polemiche:

"La società Savona Fbc 1907 nella figura dei suoi associati, intende rispondere al comunicato della Sampierdarenese come segue:



Le scuse che richiede la società Sampierdarenese crediamo e pretendiamo che debbano essere rivolte a noi.



Non intendiamo perdonare chi non rispetta i valori sportivi e prova, con scorrettezze reiterate, a prendere vantaggi sul campo.



Rifiutiamo fortemente di essere etichettati come istigatori di folle e a tal proposito chiediamo alla società Sampierdarenese di chiedere ufficialmente scusa a tutta la nostra tifoseria per le continue provocazioni tenute sugli spalti.



Non accettiamo insegnamenti da chi non ha nè valori nè rispetto per gli avversari. Nel caso in cui non arrivino le scuse da noi richieste, ci riserveremo di decidere come procedere insieme ai nostri legali".

Nel post partita il presidente biancoblu ha anche commentato l'accaduto in un post sui propri canali social:

"Il calcio è una cosa seria dove si spendono soldi (tanti) e tempo.

Perdere contro un arbitro è una cosa inaccettabile, secondo voi Savona, Vadese, Quiliano sono tutte società impazzite o sono società che in queste prime giornate di campionato si sono sentite totalmente DERUBATE contro società Genovesi?

Quello che è successo oggi in Savona - Sampierdarenese è inaccettabile e spero irripetibile ma la cosa più grave è il comportamento dei giocatori ospiti che al minimo contatto urlavano, simulavano, recitando una parte ben studiata figlia della cultura societaria che sugli spalti incitava questi comportamenti irridendo i tifosi di casa.

Fossi parte della società Sampierdarenese mi vergognerei di tali comportamenti invece che andare a ridere davanti ai microfoni, ma probabilmente c’è chi può stare in certe categorie e chi come noi arriverà per merito in altre.